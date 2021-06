„Kinderen willen beter betrokken worden bij alle beslissingen waar ze door hun ziekte mee te maken krijgen. Niet alleen beslissingen over de behandeling zelf. Alleen dan kunnen ze hun ziekte en behandeling inpassen in hun leven en niet andersom.” Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het rapport Mijn Zorg, Mijn Zaak, dat dinsdag verschijnt.