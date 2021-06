De bouw van nieuwe woningen gaat volgend jaar met 2 procent toenemen naar zo’n 70.000 huizen. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING in een rapport over de bouwproductie. Daarin staat ook dat nog maar een beperkt aantal aannemers last heeft van schaarste aan bouwmaterialen zoals hout, staal en plastics en dat veel bouwbedrijven de hogere kosten van materialen willen door gaan berekenen in de prijzen.