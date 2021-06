De spanning op de woningmarkt is vorig jaar verder toegenomen. Vraag en aanbod zijn verder uit elkaar gegroeid. Steeds meer woningen werden verkocht boven de vraagprijs en woningen stonden minder lang in de verkoop. Waar in 2017 het overbieden op huizen nog met name een Amsterdams fenomeen was, samen met een aantal grote steden, is het overbieden vorig jaar de norm geworden door het hele land.