De aanpassingen die KLM heeft gedaan in zijn beleid voor reizigers die om wat voor reden dan ook niet op komen dagen waardoor vliegtickets ongeldig worden verklaard zijn voldoende. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die door de Consumentenbond was aangespannen. Volgens de bond joeg de luchtvaartmaatschappij reizigers onrechtmatig op kosten door vliegtickets ongeldig te maken als iemand op één traject verstek laat gaan.