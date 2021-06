Australische politie ontmantelt grote criminele organisatie

Tijdens een operatie van de Australische federale politie is een groot crimineel netwerk opgerold. Volgens de politie zijn 224 mensen gearresteerd tijdens een gezamenlijke actie waarbij sinds maandag meer dan 4000 agenten betrokken waren. Sinds Operatie Ironside tegen de organisatie in 2018 begon is beslag gelegd op 3,7 ton drugs, 104 wapens, bijna 45 miljoen Australische dollar (28,6 miljoen euro) in cash en activa die in de miljoenen lopen.