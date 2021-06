De aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen schiet niet op. In de maandag verschenen Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 wordt vastgesteld dat er de afgelopen jaren weinig is veranderd in die aanpak. „De aanpak lijkt niet mee te bewegen met de problematiek”, zegt Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.