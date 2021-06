De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is met kritische adviezen gekomen over het gebruik van mail- en clouddiensten van Google in het onderwijs en bij het ministerie van Justitie. Google bevestigt dit na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Het Amerikaanse technologieconcern verwelkomt naar eigen zeggen de „feedback” en denkt de door de privacywaakhond aangedragen problemen snel te kunnen oplossen.