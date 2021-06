Grapperhaus: afname DNA-materiaal bij verdachten haalbaar

Het is in de praktijk goed te regelen om straks celmateriaal af te nemen van verdachten van een ernstig misdrijf, nog voordat zij zijn veroordeeld. Het gaat dan om iedere verdachte die is aangehouden en na een verhoor of na een inverzekeringsstelling wordt heengezonden, maar toch verdachte blijft, of nog langer wordt vastgehouden. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus had al eerder aangegeven dat hij daar voorstander van is, maar het is ook haalbaar, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.