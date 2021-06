EU-parlement na 15 maanden terug in Straatsburg

Na vijftien maanden afwezigheid vanwege de beperkende coronamaatregelen is het Europees Parlement teruggekeerd in de Oost-Franse stad Straatsburg voor de maandelijkse plenaire zitting. Volgens voorzitter David Sassoli „is het een belangrijke dag om terug te zijn”, zei hij bij de opening van de zitting. „We hebben een vreselijke tijd achter de rug” verwees de Italiaan naar de duizenden Europese Covid-19-doden. „Straatsburg is het symbool van de eenheid en diversiteit in Europa”.