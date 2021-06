Tegen een 33-jarige vrouw uit Uithoorn is bij de rechtbank in Den Haag drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, omdat zij in 2019 online propaganda zou hebben gemaakt voor terreurorganisatie IS. Volgens het Openbaar Ministerie nam de vrouw, Yousra L., deel aan „de elektronische jihad”. Ook zou zij hebben geprobeerd haar kinderen te trainen voor de gewapende strijd.