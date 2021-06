Vakbond FNV: pak direct alle onbeveiligde spoorwegovergangen aan

Alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland moeten per direct worden gesloten of worden beveiligd. Met die oproep komt vakbond FNV, naar aanleiding van het ongeval dit weekend op een overweg bij het Friese Bozum waarbij twee inzittenden van een auto overleden. „Vanaf 2003 verschijnen er al rapporten die zeggen dat onbeveiligde overwegen dicht moeten of beveiligd. We zijn nu achttien jaar en vele slachtoffers verder en weer zijn er mensen omgekomen. Dit moet stoppen”, zegt FNV-bestuurder Henri Janssen.