Het Amsterdamse Vondelpark lag maandag bezaaid met afval na de zonnige zondag. Stadsreinigers zijn uren bezig geweest om het park op te ruimen en dat leverde een afvalberg op van zo’n 5000 liter. De Amsterdamse verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens wil dat mensen zelf hun rommel opruimen. „De gemeente plaatst in de hele stad ruim vierhonderd extra grote prullenbakken en leegt deze in de zomer extra vaak. Maar we moeten het met elkaar doen.”