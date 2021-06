Een Saoedische bekeerling is vorige week door een rechter veroordeeld tot een boete van omgerekend 66.000 euro. Zijn familie beschuldigde hem geld te hebben gestolen om Bijbels te kopen. De christen is meteen in hoger beroep gegaan tegen het vonnis, meldde Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.