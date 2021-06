De circa 4500 werknemers die onder de cao kaaspakhuisbedrijf vallen kunnen per 1 juli een loonsverhoging van 2 procent tegemoet zien en per 1 januari volgend jaar nog eens 2,75 procent meer loon. Dat is althans het aanbod dat werkgevers verenigd in de ondernemersorganisatie Gemzu deden om behalve het verbeteren van de voorwaarden ook de „rust in de sector” te bewaren.