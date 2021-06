’Afgesproken loonstijging in cao’s op hoogste niveau in maanden’

In de onderhandelingen over nieuwe cao’s zijn werkgevers en werknemers in de maand mei tot een gemiddelde loonstijging van 2,2 procent gekomen. Daarmee is volgens AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, sprake van de grootste loonstap dit jaar. De gemiddelde cao-loonstijging voor 2021 ligt op iets meer dan 1,9 procent. Vorig jaar groeiden de lonen in cao-afspraken in doorsnee met 2,3 procent.