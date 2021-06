Een proef met een onderwatercamera bij de Weerdsluis in Utrecht was dit voorjaar een groot succes, constateert de gemeente. Via de website www.visdeurbel.nl computer kregen mensen niet alleen een indruk van de wondere onderwaterwereld in de Utrechtse grachten, maar konden ze ook via een digitale visdeurbel de sluiswachter waarschuwen dat er vissen door de sluis wilden.