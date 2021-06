Musea in Nederland mochten zaterdag na lange tijd weer open en daarover waren museumpersoneel en bezoekers razendenthousiast. „Het moment van opengaan was echt fantastisch”, aldus gastconservator Stefan van Raay bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. „De mensen die binnenkwamen, waren net zo blij als wij van het museum. Er was een wederzijds gevoel van opluchting.”