In de nadagen van Donald Trumps presidentschap is vanuit het Witte Huis herhaaldelijk geprobeerd om het ministerie van Justitie onderzoek te laten doen naar onbewezen complottheorieën over de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar. Dat blijkt volgens The New York Times uit e-mailverkeer tussen Trumps toenmalig stafchef Mark Meadows en de destijds waarnemend justitieminister Jeff Rosen.