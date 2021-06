Een burgemeesterskandidaat in Mexico is van het leven beroofd, kort voor de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in het land. René Tovar, kandidaat voor het burgemeestersambt in het stadje Cazones de Herrera in de provincie Veracruz, werd vrijdagavond vermoord door een groep gemaskerde mannen. Hij verzette zich volgens lokale media tegen een ontvoering.