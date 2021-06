De Tweede Kamer is de maatschappij in het klein. Gedragen burgers zich steeds informeler, dan politici ook. Zij zíjn immers onderdeel van de samenleving. Raakt op straat grof taalgebruik gangbaar, dan -helaas- ook in de Kamer. En slaat de maatschappij op tilt door hoge werkdruk, dan vallen ook politici bij bosjes om.