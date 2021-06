Een 55-jarige Nederlander is afgelopen vrijdag dood aangetroffen in een appartement in Mombasa, een kustplaats in het zuidoosten van Kenia. De man was volgens de lokale politie het slachtoffer van een ontvoering, waarbij ook zijn levenspartner was betrokken. Zij werd volgens de krant Daily Nation gevonden in haar auto, met haar handen vastgebonden aan het stuur.