Bezoekers in de rij voor eerste bioscoopbezoek na coronasluiting

Nederlanders hebben hun bioscoopbezoek de afgelopen maanden gemist. Op zaterdag, de eerste dag waarop bioscopen dankzij versoepeling van de coronamaatregelen open mogen, stonden mensen al vroeg voor de deur te wachten. Dat laten woordvoerders van ketens Pathé en Kinepolis weten aan het ANP. In bioscopen mogen in eerste instantie vijftig mensen per zaal worden ontvangen. De sector rekent erop dat dit aantal eind van de maand omhoog mag.