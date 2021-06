Merendeel journalisten wel eens mishandeld of bedreigd

Ruim acht van de tien journalisten (82 procent) hebben het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met agressie of bedreiging. Dat is een toename van 20 procent vergeleken met 2017. Zo’n 29 procent zegt maandelijks of zelfs vaker slachtoffer te zijn van een dergelijk incident. Bijna alle journalisten (93 procent) zien bedreiging als reëel gevaar voor de persvrijheid. Vier jaar terug was dat 79 procent. Het vaakst worden journalisten geconfronteerd met verbaal geweld.