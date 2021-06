In de Tweede Kamer wordt bezorgd gereageerd op berichten dat een Nederlandse delegatie in Koerdisch gebied in Syrië is, om daar een of meerdere aanhangers van Islamitische Staat op te halen. De berichten doken vrijdagavond op in Koerdische media, op zaterdag maakten ook Nederlandse verslaggevers in het gebied zoals Harald Doornbos en Ana van Es er melding van.