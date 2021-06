Met de zorg heb ik niks. Professioneel, bedoel ik dan. Ik werk er niet en heb ook geen kennissen die er werken. Toch had ik deze column misschien beter kunnen beginnen met de zin: „Met de zorg heb ik álles.” Want ondanks dat ik er geen professionele banden mee heb, ligt de zorg me na aan het hart. Toegegeven: dat is niet altijd zo geweest. Als je weinig bij artsen of in zorginstellingen komt, is het hele zorgapparaat vooral iets voor een ander.