Drukte op Schiphol zal wennen zijn, maar is beheersbaar

Luchthaven Schiphol verwacht in de zomervakantie niet al te veel problemen vanwege de tijdrovende rompslomp rond vaccinatie- en testdocumenten in combinatie met de verwachte drukte. Volgens een woordvoerder zullen bij het inchecken meer handelingen verricht moeten worden, wat voor langere doorlooptijden kan zorgen. Maar dit zal volgens hem niet voor al te grote problemen gaan zorgen, mits mensen ook goed voorbereid van huis gaan. „De drukte zal ook weer even wennen worden”, zegt hij.