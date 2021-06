De Canadese premier Justin Trudeau heeft vrijdag uitgehaald naar de paus en de katholieke kerk omdat die volgens hem weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen voor de misstanden in de internaten voor inheemse kinderen. Trudeau riep Canadese katholieken op om te praten met hun priesters en bisschoppen „om de boodschap over te brengen dat het tijd is dat de katholieke kerk zijn verantwoordelijkheid erkent”.