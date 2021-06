Don McGahn, de gewezen juridisch adviseur van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, heeft vrijdag getuigd voor het Congres in Washington. Daar vertelde McGahn over de pogingen die Trump deed om het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016 tegen te gaan. Volgens de Democraten heeft McGahn „een nieuw licht” geworpen op de gang van zaken destijds.