Hoger beroep moordzaak De Heus uitgesteld

Het hoger beroep in de zaak rond de moord op Andy de Heus is uitgesteld. Het Hof in Den Bosch besloot vrijdag tot dit uitstel op verzoek van het Openbaar Ministerie. De 53-jarige verdachte Ronnie S. zou komende woensdag voor het Hof moeten verschijnen, maar dat gaat niet door, laat het OM vrijdag weten. Eerst volgt nader onderzoek. Justitie zegt aanwijzingen te hebben dat nog iemand bij het doden van De Heus en enkele andere misdrijven betrokken is.