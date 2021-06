De Wereldbank heeft vrijdag laten weten de betalingen voor projecten in Mali voorlopig te staken. Reden is de militaire machtsovername in het Afrikaanse land. Kolonel en vicepresident Assimi Goïta zette de interim-president en de premier vorige week af en nam hun taken over. Hij zei wel dat de algemene verkiezingen van 2022 om weer een burgerregering te vormen doorgaan.