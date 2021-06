Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven laat de rumoerige Kruisstraat in de stad voortaan ’s avonds en ’s nachts afsluiten. Die afsluiting duurt tot 05.00 uur. De maatregel gaat zaterdag in en is volgens de burgemeester nodig om een einde te maken aan de toenemende overlast in de straat. Aan deze straat en rond de aansluitende Woenselse Markt liggen tientallen kleine winkels en eetgelegenheden.