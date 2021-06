Toen Bastiaan Stolk in 2016 door de EO werd uitgroepen tot ”Beste (amateur)organist van Nederland” verscheen kort daarop zijn debuut-cd: op het orgel in de Oude Kerk in Veenendaal. Nu, vijf jaar later, komt Stolk met zijn tweede, dik gesponsorde schijfje van de orgels in de Kamper Bovenkerk.