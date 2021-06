Foto van Italiaanse rampgondel toont geblokkeerde noodrem

In het onderzoek naar het recente dodelijke ongeval met een kabelbaan in Italië is een foto opgedoken van de bewuste gondel waarvan het systeem van de noodrem met opzet is geblokkeerd. Een fotograaf van La Stampa maakte die plaat op 9 mei, twee weken voor het ongeluk met veertien doden tot gevolg, toen hij op weg was naar een sportevenement op Monte Mottarone. De mensen in de volle gondel zijn duidelijk te zien evenals de rode haken die volgens de Italiaanse krant voorkomen dat de noodrem zijn werk doet.