De advocaten van Naoufal ‘Noffel’ F. willen dat actief naar informatie wordt gezocht over de mogelijke betrokkenheid van Iran bij de liquidatie van Ali Motamed. Deze 56-jarige Iraniër werd op 15 december 2015 in zijn woonplaats Almere doodgeschoten. F. is door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf voor het organiseren van de moord.