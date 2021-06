Steeds meer mensen nemen weer de trein, meldt de NS vrijdag. Afgelopen zaterdag en zondag bedroeg het aantal treinreizigers 61 procent van de hoeveelheid in hetzelfde weekend in 2019. In voorgaande weekenden was dat aantal nog 40 procent. Op zondag werd het hoogste aantal ‘weekendreizigers’ van dit jaar tot nu toe gehaald, namelijk 312.000.