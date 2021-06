De Kamer van Koophandel (KVK) mag voorlopig nog niet de toegang tot het handelsregister beperken. De rechter heeft dat besloten in een kort geding. Tot er een uitspraak is in een bodemprocedure, blijft de oude situatie geldig en mag de KVK de informatiebranche niet weren van haar handelsregister. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) spande het kort geding aan tegen de KVK.