‘Sterrenrestaurants nagenoeg volgeboekt dit weekend’

Sterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol nu de horeca vanaf zaterdag weer echt open mag, zo komt naar voren uit een belronde van het ANP. „Sinds de bekendmaking van de versoepelingen leek het hier wel een telefooncentrale”, zegt chef en eigenaar Jan Sobecki van tweesterrenrestaurant Tribeca in Heeze. Stefan van Sprang van Aan de Poel in Amstelveen geeft aan dat binnen een half uur alle weekenden in juni vol zaten. „Ik vind het nu al spannend of we het aankunnen qua drukte.”