Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen heeft in een brief aan het ministerie van Defensie zijn zorgen geuit over de situatie rond Afghaanse tolken die met Nederlandse militairen hebben gewerkt. Een deel van hen zit in Nederlandse asielzoekerscentra, maar Van Zutphen - tevens Veteranenombudsman - vraagt zich af of de overheid de tolken wel goed in beeld heeft.