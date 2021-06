De Belgische autoriteiten geven de speurtocht in Belgisch-Limburg naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings niet op. Met ongeveer tweehonderd militairen en politiemensen, deskundigen op het vlak van vermissingen en veertien speurhonden wordt vrijdag opnieuw gezocht naar de spoorloze Belgische korporaal met extreemrechtse sympathieën. In een brief heeft hij virologen en de overheid bedreigd.