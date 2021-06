Duitse kardinaal Marx biedt ontslag aan over misbruikschandaal

De vooraanstaande Duitse bisschop en kardinaal Reinhard Marx heeft zijn ontslag ingediend bij paus Franciscus, omdat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor de schandalen rond seksueel misbruik gepleegd door kerkelijke gezagdragers. De voormalige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie en aartsbisschop van München heeft de paus een brief geschreven en daarin gezegd dat er in de afgelopen tien jaar van onderzoek naar misstanden in de Duitse rooms-katholieke kerk erg veel is misgegaan.