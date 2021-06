Kinderombudsvrouw: snel meer aandacht voor mbo-jongeren

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft zorgen over het sociaal-emotionele en mentale welbevinden van jongeren in het mbo. Dat schrijft ze in een brief aan demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en onderwijsbestuurders. „Het bieden van herstel en perspectief aan deze jongeren kan niet wachten tot het nieuwe studiejaar. Op korte termijn is het noodzakelijk dat de sociale functie van school weer wordt hersteld”, stelt Kalverboer.