Het wilde oesterrif dat in 2016 is ontdekt ten noorden van de Brouwersdam in Zeeland is vanaf nu voorlopig beschermd tegen bevissing. Het gebied met bijzondere onderwaternatuur is door de overheid aangewezen als onderzoeksgebied, aldus ARK Natuurontwikkeling en het World Wildlife Fund WWF, die zich hebben ingespannen voor bescherming van het rif.