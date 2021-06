In de ziekenhuizen zijn meer operatiekamers beschikbaar en mensen die binnen zes weken zorg nodig hebben, kunnen die ook weer vaker op tijd en zoals gepland krijgen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt door het dalende aantal coronabesmettingen. Van de operatiekamers is nu 76 procent weer in gebruik, een aanmerkelijke stijging ten opzichte van vorige week, toen het nog maar 66 procent was.