ING hekkensluiter in nipt hogere AEX na adviesverlaging

Het aandeel ING stond vrijdag onderaan in een nipt hogere AEX-index na een adviesverlaging voor het financiële concern. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een sterke banengroei zou kunnen leiden tot speculatie dat de Federal Reserve zijn stimuleringsbeleid sneller dan verwacht zal gaan afbouwen. Donderdag wezen de banencijfers van loonstrookverwerker ADP en een daling van de uitkeringsaanvragen al op een sterk herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt.