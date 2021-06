De meeste mkb-bedrijven hebben tot nu toe wat betreft financiële gezondheid beperkt last gehad van de coronacrisis, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Met name de sectoren die direct last hadden van de coronamaatregelen hadden het moeilijk, maar andere ondernemingen laten een ander beeld zien. De bank onderzocht de positie van bedrijven in het mkb een jaar na de uitbraak van het Covid-19-virus.