Beleggers in Japan nemen winst in afwachting banencijfer VS

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers namen wat winst na de recente sterke opmars en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een sterke banengroei in de Verenigde Staten zou de Federal Reserve ertoe kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid eerder dan verwacht terug te schroeven. Donderdag kwamen al gegevens naar buiten die wijzen op een sterk herstel van de arbeidsmarkt in de grootste economie ter wereld.