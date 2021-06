De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft Syrische functionarissen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanval op Khan Sheikhoun in het voorjaar van 2017. Bij deze aanval met sarin kwamen zeker 83 mensen om. Het was een van de dodelijkste gifgasaanvallen in Syrië.