Waarnemend gouverneur Remkes wast Limburgse Staten de oren

Waarnemend gouverneur Johan Remkes heeft donderdagavond in strenge bewoordingen de Limburgse Staten de oren gewassen over hun rol bij de val van het college van Gedeputeerde Staten (GS) in april. Daarbij stapte ook voormalig gouverneur Theo Bovens (CDA) op. Volgens Remkes hebben de debatten op 2 en 9 april die leidden tot het vertrek van GS „onnodig beschadigend gewerkt voor het aanzien van het openbaar bestuur en het politieke bedrijf”.