De autobouwers General Motors (GM) en Ford Motor gingen donderdag flink omhoog op de beurzen in New York, nadat GM had aangegeven dat de winst in de eerste helft van het jaar aanzienlijk hoger zal uitvallen dan eerder gedacht. Verder ging bioscoopketen AMC Entertainment hard omlaag na een aandelenverkoop. De hoofdgraadmeters op Wall Street sloten in het rood.