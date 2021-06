Britse toeristen boos over plotselinge wijziging ‘veilige landen’

Britse toeristen in Portugal zijn verbijsterd over de plotselinge wijziging van hun vakantiebestemming van een land zonder coronaproblemen naar een land waar je bij terugkeer tien dagen in quarantaine moet. De minister van Transport Grant Shapps verandert de ‘groene’ status van Portugal na drie weken, vanwege het grote aantal coronabesmettingen in het Zuid-Europese land. De Portugese regering heeft ook met verbijstering gereageerd.